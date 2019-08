Los ricos y las personas mayores son las que más se oponen a dar una renta universal a los ciudadanos

Según una encuesta realizada por Echelon Insights a 1.006 estadounidenses, el apoyo para un programa de ingresos básicos se divide por líneas demográficas, con el apoyo más alto entre los grupos de ingresos más bajos y el mínimo en los grupos de ingresos más altos.

Entre los que ganan más de 125.000 al año, el 61 por ciento de los encuestados se opuso a la idea de dar mil dólares en efectivo a los estadounidenses de forma generalizada, en una suerte de renta universal básica.

Sesgo político

Dos tercios de los republicanos (67 por ciento) se oponen a la idea, mientras que solo un cuarto (26 por ciento) de los demócratas lo hacen. La edad también fue un factor importante, con una mayoría de personas menores de 39 años apoyando la idea. Si bien las personas de mediana edad se dividieron equitativamente, el apoyo entre las personas de 65 años y más fue de solo el 19 por ciento.

Al reunir todos estos datos, resulta que los viejos republicanos ricos se oponen a los nuevos programas gubernamentales basados en dar dinero a las personas.

Con todo, no todos se niegan taxativamente: lo hacen si no hay ninguna contraprestación por parte del que recibe el dinero. En cambio, apoyan medios de asistencia más específicos, como los cupones de alimentos. Otros están preocupados por el costo en sí, en que no sea un método rentable para todos, aunque cambiarían de opinión si recibieran sólida evidencia a favor.

El ingreso básico es una idea cada vez más popular para reducir la burocracia, acabar con la pobreza y mejorar un poco el mundo. Sin embargo, muchas personas aún se muestran escépticas ante la idea. Si los resultados de esta encuesta son precisos, las rentas universales aún tardarán en llegar... al menos dado el apoyo recibido.