Nunca me han besado: si tu primer beso fue en secundaria, tendrás más autoestima de adulto

A partir de nuestra pubertad, cuando empezamos a competir sexualmente entre nosotros, es el momento en el que nos comparamos con nuestros pares y, en consecuencia, conformamos nuestra autoestima.

La autoestima y la confianza en uno mismo, de hecho, es muy importante en esta etapa. Quienes más despliegan estos atributos, más felices parecen y también son más populares y tienen más amigos. Por ello, dar el primer beso en esta etapa de vida puede ser tan fundamental.

"Never Been Kissed"

En un reciente estudio titulado muy convenientemente como Never Been Kissed (Nunca me han besado) ha analizado la importancia del primer beso en la adolescencia. A través de una encuesta a más de 700 estudiantes universitarios, identificaron los rasgos de personalidad que van asociados al hecho de no haberse besado nunca con una pareja romántica antes de acabar la secundaria.

Carl Bergstrom, biólogo, y Jevin West, científico de la información hablan de este estudio en su libro Bullshit: contra la charlatanería (que reseñamos hace poco):

Al parecer, la autoestima positiva es uno de los mejores factores predictivos de haber tenido la experiencia del primer beso antes de ir a la universidad. Lo que hace popular a la gente en el ámbito de las citas en el instituto de enseñanza media no es la belleza personal, la capacidad intelectual o el buen gusto en temas musicales: es la confianza en un mismo.

Sin embargo, diferenciar causa y efecto no es nada fácil. ¿Es el beso lo que produce la autoestima o es la autoestima alta la que propende a que el adolescente dé su primer beso? O quizá besarse no sea causa ni consecuencia de la autoestima. Quizá ambos hechos dependan de otro factor no identificado aún.

Y por eso es también identificar algunas brechas salariales, como la la brecha salarial por estatura: los hombres altos cobran salarios más altos de promedio. ¿Por qué un empresario decidiría pagar más a un hombre alto? De nuevo, estamos ante una red compleja de causas que, de nuevo, podrían tener su origen en la pubertad, como podéis ver en más detalle en el siguiente vídeo: