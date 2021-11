Nuevo peligro de las redes sociales: los adolescentes usan las usan para publicar sobre sus autolesiones en Instagram

Una nueva investigación de la Universidad de Georgia sugiere que está creciendo otro peligro online: las publicaciones de autolesiones en Instagram. Los investigadores encontraron que las publicaciones con hashtags relacionados con las autolesiones aumentaron de entre 58 000 a 68 000 a principios de 2018 a más de 110 000 en diciembre.

La autolesión o autolesión se define como lastimar deliberadamente su propio cuerpo. Algunos ejemplos principales son cortarse o quemarse la piel. Es una forma peligrosa que usan algunas personas para lidiar con el dolor emocional, la ira intensa y la frustración.

Exhibición pública del dolor

Publicado en el International Journal for the Advancement of Counseling , el estudio encontró un total de más de 1.2 millones de publicaciones en Instagram durante el período de estudio que contenían uno de los cinco hashtags populares relacionados con las autolesiones: #cutting, #selfharm, #selfharmmm, # hatemyself y #selfharmawareness.

Tres de los cinco (# autolesión, # auto-conciencia y # auto-conciencia) mostraron un aumento significativo en el uso durante el período de estudio. El hashtag #selfharm pasó de estar prácticamente inutilizado al comienzo del estudio a más de 45 000 publicaciones en un mes a finales de año. #hatemyself y #selfharmawareness vieron un aumento de alrededor de 3 000 publicaciones a finales de año. #cutting siguió siendo el hashtag más estable asociado con las autolesiones, con un promedio de alrededor de 50 000 publicaciones por mes.

Los investigadores también encontraron que los usuarios que etiquetaban sus publicaciones con hashtags relacionados con autolesiones también usaban hashtags asociados con el suicidio, la depresión, los trastornos alimentarios y los sentimientos de angustia mental general.

Se ha convertido en un problema tal que algunas plataformas de redes sociales tienen políticas y eliminarán el contenido que glorifica las autolesiones. Pero, en muchos casos, esas publicaciones deben informarse primero.

Investigaciones anteriores muestran que, a nivel mundial, alrededor del 17% de los adolescentes se han lastimado intencionalmente en algún momento de sus vidas. Casi uno de cada seis en los Estados Unidos se autolesionaron el año anterior. La edad promedio para comenzar a experimentar con las autolesiones es de 12 años. Pero para esa edad, es probable que los niños ya hayan estado expuestos al contenido de autolesiones, con la edad promedio de la primera exposición alrededor de los 10 u 11 años.

Con su traslado a foros online, los usuarios pueden publicar consejos sobre las mejores partes del cuerpo para cortar para evitar la detección y cómo limpiar lesiones. Para los adolescentes y otras personas que ya luchan con problemas de salud mental, estas publicaciones pueden ser desencadenantes de futuras autolesiones.