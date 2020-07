Los niños tienen más facilidad para el desarrollo socioemocional si tienen perro en casa

Según los datos recopilados entre 2015 y 2018 como parte del estudio Play Spaces and Environments for Children's Physical Activity (PLAYCE), en un estudio publicado en la revista Pediatric Research, los niños pequeños de hogares con perros tienen un mejor bienestar social y emocional que aquellos que no conviven con un perro.

Debido a la naturaleza observacional del estudio, no se pudo determinar el mecanismo exacto por el cual la propiedad del perro propicia esto, ni establecer el vínculo causa-efecto.

El estudio citado fue llevado a cabo por equipo de investigadores de la Universidad de Australia Occidental y el Instituto Telethon Kids utilizaron datos de cuestionarios de 1.646 hogares con niños de dos a cinco años.

Concretamente, los niños de hogares con perro tenían un 23% menos de probabilidades de tener dificultades generales con sus emociones e interacciones sociales que los niños que tenían perro. También tenían un 30% menos de probabilidades de tener comportamientos antisociales, un 40% menos de tener problemas para interactuar con otros niños y un 34% más de probabilidades de tener comportamientos considerados, como compartir.

Incluso entre los niños de hogares dueños de perros, aquellos que se unieron a su familia en paseos para perros al menos una vez por semana tenían un 36% menos de probabilidades de tener un desarrollo social y emocional deficiente que aquellos que caminaron con su perro familiar menos de una vez por semana.

Según explica la profesora asociada Hayley Christian, coautora del estudio: