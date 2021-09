Las mujeres con educación universitaria tienen mayor probabilidad que nunca de tener un primer hijo fuera del matrimonio

Según un nuevo estudio de la Universidad Johns Hopkins, las mujeres con educación universitaria tienen mayor probabilidad de tener un primer hijo fuera del matrimonio. Las mujeres con títulos también tienen más probabilidades de estar casadas en el momento de su segundo nacimiento.

Los hallazgos del sociólogo Andrew Cherlin, de la Universidad Johns Hopkins, han sido publicados por Proceedings of the National Academy of Science.

Mayor porcentaje que nunca

La proporción de primeros nacimientos fuera del matrimonio ha aumentado en todos los niveles educativos, pero el aumento ha sido mayor entre las mujeres con títulos universitarios.

La mayoría de mujeres sin un título de escuela secundaria o un diploma de equivalencia general no estaban casadas al nacer por primera vez sus hijos. Las mujeres con un título de secundaria tenían menos probabilidades de no estar casadas que las mujeres sin título; al menos la mitad de las mujeres con educación secundaria no estaban casadas al nacer por primera vez.

En 1996, sólo el 4% de las mujeres de 30 años con educación universitaria tuvieron sus primeros bebés sin estar casadas. Veinte años después, ese porcentaje se ha multiplicado por seis hasta el 24,5%. Entre todas las mujeres de 30 años que tienen un primer nacimiento fuera del matrimonio, las mujeres con títulos universitarios tienen más probabilidades de estar casadas en el momento de su segundo nacimiento.

Las mujeres con educación universitaria también son algo más propensas que las mujeres sin título universitario a haber tenido la misma pareja para ambos hijos.

Cherlin ha comparado datos demográficos de tres encuestas principales estadounidenses, la Encuesta Nacional Longitudinal de la Juventud, el Estudio Nacional Longitudinal de la Salud de Adolescentes a Adultos y la Encuesta Nacional de Crecimiento Familiar y señala varias razones probables para el marcado cambio, principalmente: problemas de dinero, incluida la deuda universitaria y los menores rendimientos económicos de un título universitario, y la aceptación cultural generalizada de las parejas monoparentales y no casadas que viven juntas.