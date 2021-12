Esta canción de hip hop está reduciendo el número de suicidios en Estados Unidos: la contrapartida al efecto Werther

Según un estudio publicado en la edición navideña del British Medical Journal, la canción "1-800-273-8255", del artista estadounidense de hip hop Logic, se ha asociado con un aumento de las llamadas a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de Estados Unidos, y también con una reducción del número de suicidios.

Los hallazgos demuestran el efecto protector de las historias positivas en los medios de comunicación sobre pensamientos suicidas y comportamientos de búsqueda de ayuda.

Diez veces más suicidios que homicidios

Existe evidencia clara de que los informes de los medios de comunicación sobre el suicidio pueden desencadenar más suicidios (el llamado efecto Werther), pero se sabe menos sobre los efectos protectores de los informes de esperanza y recuperación, principalmente porque reciben mucha menos cobertura de los medios que las historias de muerte por suicidio.

Un ejemplo de este último es la canción de hip hop "1-800-273-8255", que describe a alguien en crisis suicida que llama al número para pedir ayuda, lo que marca un punto de inflexión hacia la mejora y el dominio de su crisis.

La canción alcanzó el número tres en las listas de Billboard de Estados Unidos, y se interpretó en los MTV Music Awards de 2017 y en los Grammy de 2018. Según el National Suicide Prevention Lifeline (NSPL), en las tres semanas posteriores al lanzamiento del sencillo, las llamadas dirigidas al NSPL aumentaron un 27%, mientras que las visitas a su sitio web aumentaron de 300,000 en los siguientes meses.

Para evaluar si el mensaje positivo de la canción estaba relacionado con un cambio en el comportamiento, los investigadores dirigidos por Thomas Niederkrotenthaler en la Universidad Médica de Viena examinaron las asociaciones entre la canción de Logic y las llamadas diarias al número de National Suicide Prevention Lifeline, así como los suicidios diarios en Estados Unidos.

Usando publicaciones de Twitter para estimar la atención de la audiencia durante un mes, encontraron que, en el período de 34 días inmediatamente después de los tres eventos con la mayor atención pública (el lanzamiento de la canción, los MTV Video Music Awards 2017 y los Grammy Awards 2018), hubo 9,915 llamadas adicionales a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, un aumento del 6,9% sobre el número esperado. Durante el mismo período, hubo una reducción de 245 suicidios o un 5,5% por debajo del número esperado.

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, y los investigadores señalan algunas limitaciones. Por ejemplo, no está claro si la canción tuvo algún efecto más allá de los períodos de mayor atención, y es posible que los datos de las redes sociales no capturen completamente cuántas personas escucharon la canción. Pero pudieron tener en cuenta varios factores potencialmente influyentes, y los hallazgos se mantuvieron prácticamente sin cambios después de más análisis.