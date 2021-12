El 'efecto Carmen Mola' también se ha observado en las universidades: las candidatas son preferibles a los candidatos

Carmen Mola es el seudónimo con el que los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero publicaron la trilogía La novia gitana en la editorial Alfaguara a partir de 2018, con el personaje de la inspectora Elena Blanco como protagonista. La identidad verdadera de estos autores se conoció en octubre de 2021, cuando ganaron el Premio Planeta con su nueva novela La Bestia.

Los autores decidieron usar un pseudónimo femenino para aprovecharse de la inclinación a otorgar más parabienes a las autoras que a los autores debido a la creencia de que las autoras están siendo discriminadas por el sistema. Este efecto, de hecho, es tan común que se observa en muchos otros ámbitos, como en el de la universidad. Incluso Google ha acabado pagando más a mujeres que a hombres al tratar de solucionar desigualdades.

Candidatas más competentes

Según un reciente estudio, el profesorado universitario en áreas mayoritariamente masculinas de los países nórdicos consideró a las candidatas como más competentes y 'contratables' que a candidatos masculinos con idéntico currículum.

Tener hijos o un CV más robusto no cambiaba el resultado general. En consecuencia, las evaluaciones sesgadas de candidatos igualmente calificados para puestos de profesor asociado no parecen ser la explicación clave de la persistente brecha de género en el mundo académico en la región nórdica. Tal vez las razones son más complejas, tal y como sucede en la brecha salarial por estatura en hombres: esta brecha solo se aprecia cuando los hombres dieron el estiron en la pubertad, no más tarde.

Aunque muchos asumen que las disparidades constituyen evidencia de discriminación contra el grupo subrepresentado, en las sociedades que buscan corregir las disparidades, las disparidades a menudo causan lo contrario: discriminación contra el grupo sobrerrepresentado.

¿Podrían estos datos insinuar que solo aquellos con afinidades, inclinaciones y habilidades muy fuertes en la disciplina que están persiguiendo superarán lo que sea que deben superar (naturaleza, social) para obtener logros en estas disciplinas en las que se está subrepresentado?