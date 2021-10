La brecha salarial del peso: las mujeres más delgadas ganan más que las menos delgadas, pero con los hombres pasa al revés

Los investigadores Timothy Judge (Universidad de Florida) y Daniel Cable (London Business School) han estudiado cuánto afecta el peso de las personas al nivel del salario que reciben.

Según el estudio, titulado When It Comes to Pay, Do the Thin Win?, el efecto del peso en el salario de hombres y mujeres es un factor bastante importante.

Jungla de brechas

El estudio revela que los hombres más delgados que el promedio tienen un salario más bajo que cuando tendrían un peso más promedio. Un hombre delgado gana en promedio 8.000 dólares menos que sus colegas de mayor tamaño. Para las mujeres, es al revés. Las mujeres delgadas ganan en promedio 16.000 dólares más que las compañeras que pesan más.

Según los investigadores, los empleadores no son conscientes realmente de este sesgo. El sesgo se alimenta por un conjunto de factores. En este caso, los medios de comunicación podría ser uno de esos factores. En los medios de comunicación, los hombres de éxito suelen ser descritos como grandes y bastante más pesados ​​que delgados. Mientras que las mujeres exitosas suelen ser retratadas como delgadas o delgadas.

Por lo tanto, solo es uno de tantos ejemplos de sesgos a la hora de emplear a una persona o juzgarla como competente. Por ello, también hay una brecha de género educativa: solo el 9% de los chicos blancos de entornos desfavorecidos llega a la universidad en el Reino Unido. Y un informe de la OCDE sobre género en la educación, en más de 60 países, también halló que las niñas reciben calificaciones más altas en comparación con los niños con la misma capacidad.

También hay brecha salaria por belleza. Y una de las brechas salariales más consistentes (a la vez que esquivas en sus motivos) es la brecha salarial por estatura, que solo afecta a los hombres: los altos cobran más que los bajos, e incluso cada centímetro de altura extra se asocia a 200 dólares más al año. Podéis profundizar un poco más en las capas de cebolla que anidan en este sesgo en el siguiente vídeo: