Dime qué medios consumes y te diré cuál polarizado políticamente estás

A menudo nos quejamos de que muchos medios de comunicación están sesgados y presentan a sus oponentes políticos o ideológicos como monstruos o idiotas; el problema es que los los lectores de esos medios piensan exactamente lo mismo de los que nosotros consumimos.

Cuando el contenido de las noticias comienza a priorizar las opiniones y las tendencias tribales sobre la integridad periodística, la polarización política alfora como rosas (llenas de espinas) en la primavera. Y ahora es justo lo que está pasando de una forma particularmente agresiva.

Tendencia de cada medio

¿Cómo llegamos a un consenso sobre qué fuentes dan prioridad a los hechos y cuáles están diseñadas como burbujas ideológicas? La respuesta la ofrece Ad Fontes Media: investigación, análisis y un gráfico interactivo.

Tras analizar las fuentes de noticias en busca de sesgos y confiabilidad, en 2018 se fundó Ad Fontes Media. Tras una exitosa campaña de crowdfunding, la plataforma reunió a analistas adicionales para profundizar en el contenido de las noticias.

Actualmente, cada puntaje ahora está respaldado por un análisis de varios artículos, un promedio ponderado de esos puntajes de artículos sin procesar y múltiples clasificaciones de analistas de personas de todo el espectro político.

El gráfico muestra logotipos de medios de comunicación en su cuadrícula para formar un triángulo gigante. En la parte superior-intermedia se encuentran las fuentes de noticias que son equilibradas y altamente confiables. A medida que nos deslizamos por los lados izquierdo y derecho, caemos más profundamente en el reino del partidismo y la confusión.

El eje mide la confiabilidad es una escala de 0 a 64. Según el sitio web de Ad Fontes, un puntaje de confiabilidad de 24 o más se considera aceptable, mientras que un puntaje de 32 o más representa una buena confiabilidad.

El eje x del gráfico mide de -42 a 42. Las puntuaciones más cercanas a cero equivalen a vistas neutrales y equilibradas. A medida que una organización de noticias muestra una inclinación conservadora, su puntaje se inclina más a la derecha del cero, alcanzando un máximo de 42. A medida que una organización de noticias muestra una inclinación progresista, más se inclina su puntaje a la izquierda del cero, con un máximo de -42.

Según Media Bias Chart, las fuentes de noticias más equilibradas son Associated Press y Reuters. The Associated Press obtuvo una puntuación de fiabilidad de 51,98 y una puntuación de sesgo de -1,06; Reuters obtuvo una puntuación de fiabilidad de 51,64 y una puntuación de sesgo de -0,95. Las fuentes de noticias menos confiables son el National Enquirer y World Truth.TV.

Se encontró que las fuentes conservadoras más sesgadas fueron Gateway Pundit e InfoWars, con una puntuación de 28,55 y 31,05 respectivamente. Por el contrario, las fuentes progresivas más sesgadas fueron el Informe Palmer y Wonkette, con -29,37 y -31,15.

Un resumen rápido de algunas fuentes de noticias dignas de mención. Los puntajes de sesgo están a la izquierda, la confiabilidad a la derecha: