Como la Intellectual Virtues Academy tratar de inspirar a pensadores críticos

La mayoría de las horas lectivas en el colegio se basan en memorizar datos que luego trasladaremos a una examen que valorará, esencialmente, nuestra capacidad de memorizar y exhibir mansamente el conocimiento dado. Sin embargo, esto dista mucho de crear futuros pensadores críticos y escépticos, individuos que anhelan aprender y cambiar de opinión.

En aras de fomentar estos valores, así como la curiosidad, la apertura mental y la humildad intelectual, en 2013 nació una escuela de enseñanza concertada llamada Intellectual Virtues Academy.

Tres valores fundamentales

Intellectual Virtues Academy opera basándose en tres valores fundamentales:

Cultura de pensamiento: formular preguntas, intentar comprender, practicar hábitos del buen razonamiento. Conocimiento de uno mismo: practicar la autorreflexión y tomar conciencia de uno mismo. Apertura y respeto: esforzarse por crear un fuerte sentimiento de comunidad caracterizada por la colaboración y el respeto por el pensamiento de los demás.

El profesor de filosofía de la Universidad Loyola Marymount, Jason Baehr, es uno de los fundadores de la Intellectual Virtues Academy. Si eres docente, puedes obtener más información sobre cómo cultivar estas virtudes e incorporarlas en tu escuela en inteellectualvirtues.org, así como puedes descargarte Educating for Intellectual Virtues: An Introductory Guide for College and University Instructors. Como el mismo Bahr defiende: