Un nuevo estudio ha analizado cómo responde la gente a investigaciones que muestran una diferencia entre sexos dependiendo de si esa diferencia favorece a los hombres o a las mujeres.

La conclusión es que ambos sexos reaccionan de forma menos positiva a las diferencias que favorecen a los hombres. Es decir, que hay un claro caso de discriminación sexista hacia el hombre.

Sesgo sexual

Steve Stewart-Williams, el autor principal del estudio citado, es profesor asociado de psicología en la Universidad de Nottingham, y es experto en la investigación de la evolución del altruismo y las diferencias humananas por su sexo. Las implicaciones filosóficas de la teoría evolutiva fueron el foco de su primer libro, Darwin, God and the Meaning of Life.

Ahora presenta las conclusiones de un estudio que analiza cómo reaccionan las personas a la investigación que describe una diferencia de sexo, dependiendo de si esa diferencia favorece a hombres o mujeres, así como un segundo estudio que establece con qué precisión las personas pueden predecir cómo reaccionarán el hombre y la mujer promedio.

En el Estudio 1, los participantes occidentales vieron un artículo ficticio de ciencia divulgativa que describe una diferencia de sexo que favorece a los hombres o favorece a las mujeres (es decir, los hombres / mujeres dibujan mejor; las mujeres / hombres mienten más). Ambos sexos reaccionaron menos positivamente a las diferencias que favorecen a los hombres, juzgando que los hallazgos son menos importantes, menos creíbles y más ofensivos, dañinos y molestos.

Los participantes predijeron que el hombre y la mujer promedio reaccionarían más positivamente a las diferencias de sexo favoreciendo su propio sexo. Esto fue cierto para la mujer promedio, aunque el nivel de favoritismo por su propio sexo fue más bajo de lo que los participantes predijeron.

El estudio 2 reprodujo estos hallazgos en una muestra del sudeste asiático. Los resultados son consistentes con la idea de que ambos sexos protegen más a las mujeres que a los hombres, pero que ambos exageran el nivel de favoritismo del mismo sexo dentro de cada sexo, un concepto erróneo que podría dañar las relaciones entre personas de distinto sexos.