El controvertido estudio que señala que los amuletos de jade pueden protegerse del COVID-19

No, los amuletos de jade no pueden protegerte del COVID-19, aunque eso es lo que sugiere un reciente estudio que, afortunadamente, ha sido ya retirado.

El controvertido estudio que sugiere que COVID-19 se ha vuelto mortal debido a un cambio en el campo geomagnético de la Tierra.

Un estudio, publicado en Science of the Total Environment, se titula: "¿Puede la medicina tradicional china proporcionar información sobre el control de la pandemia de COVID-19?"

Naturalmente, su publicación ha provocado indignación y críticas en la comunidad científica y ha obligado a los autores de la Universidad de Pittsburgh a solicitar una retractación.

The co-authors of a paper that claimed jade amulets might prevent COVID-19 have tried to distance themselves from the work.https://t.co/Ek3UG0KtS7 pic.twitter.com/Q7AIqBgHwT