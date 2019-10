Se calcula que el plástico no tardaba tanto en degradarse como se creía: de miles de años a décadas

No se trata de afirmar que la contaminación por plásticos no sea mala, solo que la persistencia del poliestireno (no de los plásticos más comunes) en el medio ambiente puede ser más corto y más complejo de lo que se cree.

Cuando se expone a la luz solar, en lugar de miles de años como se pensaba anteriormente, este material parece degradarse en cuestión de siglos o incluso décadas. Es lo que sugiere un nuevo estudio realizado por investigadores de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI).

Considerar el sol y no solo los microbios

Publicado en Environmental Science and Technology Letters, el estudio muestra que la luz solar no solo hace que los plásticos se descompongan físicamente, sino que también los degrada químicamente en carbono orgánico disuelto y trazas de dióxido de carbono, a niveles demasiado bajos para afectar el cambio climático.

Estudios anteriores se han centrado en gran medida en el papel que juegan los microbios para degradarlos, en lugar de considerar otros factores como la luz solar. El presente estudio también advirtió que los aditivos del poliestireno, que pueden determinar su color, flexibilidad y otras características físicas, juegan un papel importante en la descomposición.

Tal y como explica Collin Ward, químico marino del WHOI y autor principal del estudio: