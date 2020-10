Una nueva enzima podría permitir el reciclaje infinito del plástico PET común utilizado en botellas de agua y ropa

Un grupo de investigadores ha creado una superenzima que degrada las botellas de plástico seis veces más rápido que antes y que podría usarse para reciclarlas en uno o dos años.

La superenzima, derivada de bacterias que desarrollaron naturalmente la capacidad de alimentarse plástico, permite el reciclaje completo de las botellas. Además, sostienen que combinándola con enzimas que descomponen el algodón también se podría reciclar la ropa.

Aún reciclamos poco

Apenas se recicla un 10 % del plástico en Estados Unidos. Ello se debe a que reciclar plástico no es fácil. Sin embargo, la cosa podría cambiar gracias a este hallazo. Los plásticos pueden tardar cientos de años en degradarse de forma natural en el medio ambiente, pero esta nueva combinación de enzimas puede lograr en cuestión de días.

Estas enzimas diseñadas, descritas en un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se derivaron de bacterias que comen plástico descubiertas por primera vez por científicos japoneses en 2016. Esta hazaña es impresionante, pero lenta. Desde su descubrimiento, los investigadores han estado trabajando para mejorar la eficiencia de sus enzimas.

Esta ilustración muestra cómo los investigadores pudieron unir las dos enzimas (MHETasa y PETasa) para crear una nueva súper enzima que descompone el plástico de manera más eficiente que cualquiera de las enzimas por sí solas.

Los investigadores afirman que su 'superenzima' podría usarse para reciclar plástico 'dentro de uno o dos años' porque 'todavía demasiado lento' para ser comercialmente viable.

La superenzima también puede lidiar con el furanoato de polietileno (PEF), un bioplástico que se usa en algunas botellas de cerveza, pero no puede descomponer otros tipos de plástico como el cloruro de polivinilo (PVC).

Los activistas medioambientales señalan que reducir el uso de plástico es clave, pero lo cierto es que las alternativas al plástico suponen otros desafíos. Los materiales fuertes y livianos como el plástico son muy útiles y es el verdadero reciclaje lo que puede permitirnos combatir el problema de la contaminación.