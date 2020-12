La inteligencia artificial encuentra patrones sorprendentes en las extinciones masivas biológicas de la Tierra

La extinción es una parte normal en la historia de la Tierra. La mayoría de los organismos que alguna vez han vivido se han extiguido. A veces, un gran número de especies se extingue en un corto período de tiempo. Es la llamada extinción masiva.

Tras una extinción masiva, muchos hábitats ya no son habitados por organismos porque éstos se han extinguido. Con nuevos hábitats disponibles, algunas especies se adaptarán a los nuevos entornos. El proceso por el cual muchas especies nuevas evolucionan en un corto período de tiempo para llenar nichos disponibles es la llamada radiación adaptativa.

No hay relación causal

Pero un nuevo estudio dirigido por científicos afiliados al Earth-Life Science Institute (ELSI), en el Instituto de Tecnología de Tokio, ha usado el aprendizaje automático para examinar la coexistencia de especies fósiles y ha descubierto que las radiaciones y las extinciones rara vez están conectadas y, por lo tanto, las extinciones masivas probablemente rara vez vez causan radiaciones de una escala comparable.

Heliamphora chimantensis, planta carnívora que únicamente se encuentra en la Gran Sabana, Venezuela.

Este estudio ha comparado los impactos tanto de la extinción como de la radiación a lo largo del período para el que están disponibles los fósiles, el llamado Eón Fanerozoico. El fanerozoico (del griego que significa 'vida aparente'), que representa el período más reciente de ~ 550 millones de años de la historia total de la Tierra ~ 4.500 millones de años, y es muy importante para los paleontólogos: antes de este período, la mayoría de los organismos que existían eran microbios que no formaban fósiles fácilmente, por lo que el registro evolutivo anterior es difícil de observar.

El nuevo estudio sugiere que la destrucción creativa no es una buena descripción de cómo las especies se originaron o se extinguieron durante el Fanerozoico, y sugiere que muchos de los períodos más notables de radiación evolutiva ocurrieron cuando la vida entró en nuevos escenarios evolutivos y ecológicos, como durante la explosión de la diversidad animal y la expansión carbonífera de los biomas forestales en el Cámbrico. No se sabe si esto es cierto durante los ~ 3 mil millones de años anteriores dominados por microbios, ya que la escasez de información registrada sobre una diversidad tan antigua no permitió un análisis similar.

El equipo utilizó una nueva aplicación de aprendizaje automático para examinar la coexistencia temporal de especies en el registro fósil del fanerozoico, examinando más de un millón de entradas en una enorme base de datos pública curada que incluye casi 200.000 especies.

Usando sus métodos objetivos, encontraron que los 'cinco grandes' eventos de extinción masiva previamente identificados por los paleontólogos fueron recogidos por los métodos de aprendizaje automático como uno de los 5% principales de interrupciones significativas en las que la extinción superó a la radiación o viceversa, al igual que siete extinciones masivas adicionales, dos eventos combinados de extinción masiva-radiación y 15 radiaciones masivas. Sorprendentemente, en contraste con las narrativas anteriores que enfatizan la importancia de las radiaciones posteriores a la extinción, este trabajo encontró que las radiaciones masivas y las extinciones más comparables rara vez estaban acopladas en el tiempo, refutando la idea de una relación causal entre ellas.