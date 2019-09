Los de derechas y los de izquierdas, si son jóvenes, sí que coinciden en el problema del cambio climático

Encuestas recientes sugieren que la Generación Z y los millennial republicanos estadounidenses se preocupan por el clima mucho más que sus contrapartes mayores. Incluso pueden estar tan preocopados como los demócratas más jóvenes. Es decir, que ambos extremos ideológicos se unirían por esta causa.

Sesgo ideológico

No es ningún secreto que los republicanos y los demócratas no están en la misma onda cuando se trata del calentamiento global causado por los humanos. Pero una nueva encuesta sugiere que los republicanos y demócratas de entre 18 y 38 años podrían estar en el mismo partido. Cualquier diferencia entre izquierda y derecha "prácticamente desaparece", según la encuesta de Ipsos y Newsy. (Solo preguntó sobre el cambio climático, no sobre los muchos otros temas que dividen a las dos partes).

Se encuestó así a aproximadamente 2.000 adultos estadounidenses sobre sus posiciones sobre el calentamiento global y las políticas climáticas. Alrededor del 77 por ciento de los republicanos más jóvenes dijo que el cambio climático es una amenaza seria, un punto porcentual más que los demócratas en el mismo rango de edad. Mientras tanto, la encuesta reveló un profundo abismo en la opinión de las personas mayores: el 51 por ciento de los republicanos mayores de 39 años estuvo de acuerdo en que el problema era una amenaza seria en comparación con el 95 por ciento de los demócratas.

El apoyo a un impuesto federal sobre el carbono, nuevas restricciones a las emisiones de metano y un estándar nacional de energía renovable fue prácticamente idéntico entre la Generación Z y los millennials, con una brecha de 2 puntos porcentuales o menos en cada respuesta.

Menor sesgo

Según Martijn Lampert, director de investigación de Glocalities, este cambio puede atribuirse a las actitudes más favorables de los republicanos más jóvenes hacia la ciencia, los medios de comunicación y la educación superior en comparación con los miembros mayores de su partido. También señaló que los incendios forestales, las sequías y las inundaciones cada vez más graves, junto con la obligación moral de los cristianos de cuidar el planeta y las personas en él, pueden estar jugando un papel importante.

Según los informes, esta incipiente preocupación por el medio ambiente tiene algunos estrategas republicanos que dicen estar muy preocupados por perder votantes ante las elecciones de 2020, y muchos aconsejan a su partido que se adapte a la situación.

Parece bastante claro que nuestra cosmovisión del mundo influye en nuestras opiniones políticas, incluso en lo tocante al cambio climático. Sin embargo, si un asunto se torna demasiado grave, quizá el sesgo se elimina poco a poco y se convierte en una preocupación general. Con todo, para comprobar hasta qué punto tu forma de ver el mundo (mezcla de ideología y genética) y tus inclinaciones políticas influyen en tu percepción, se hizo la siguiente pregunta a personas muy distintas.

"Ante el cambio climático, ¿cuánto riesgo corre la sociedad?" Por encima de tus conocimientos, ingresos, afiliación política y otros factores, responderás a esa pregunta en función de tu cosmovisión. Cuanto más Stan / jerárquico seas, menos pensarás que el cambio climático sea un riesgo. Cuanto más Bet / Igualitario, mayor es la percepción del riesgo. Cuanto más Phil / individualista, menor es el riesgo. Cuanto más April / comunitario, mayor es el riesgo.