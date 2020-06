Mozart puede reducir la frecuencia de las convulsiones en personas con epilepsia

Un nuevo estudio realizado por Tarjan Rafiee y Taufik Valiante del Krembil Brain Institute en el Toronto Western Hospital, parte de University Health Network, tiene un elocuente título: The Rhyme and Rhythm of Music in Epilepsy.

Lo que concluyen es que la música de Mozart puede reducir la frecuencia de las convulsiones en pacientes con epilepsia.

Rima y ritmo

La epilepsia es el trastorno neurológico grave más común en el mundo, que afecta a aproximadamente a 50 millones de personas en todo el mundo.

En el estudio se usó la Sonata para dos pianos en re mayor, K. 448 sobre la reducción de las convulsiones, en comparación con otro estímulo auditivo: una versión codificada de la composición original de Mozart, con características matemáticas similares, pero barajada al azar y sin ninguna ritmicidad.

Los investigadores reclutaron a 13 pacientes para participar en el nuevo estudio de un año de duración. Después de tres meses de un período de referencia, la mitad de los pacientes escucharon la Sonata de Mozart una vez al día durante tres meses, luego cambiaron a la versión codificada durante tres meses. Según explica Rafiee:

En los últimos 15 a 20 años, hemos aprendido mucho acerca de cómo escuchar una de las composiciones de Mozart en individuos con epilepsia parece demostrar una reducción en la frecuencia de las convulsiones. Pero, una de las preguntas que aún tenía que responderse era si las personas mostrarían una reducción similar en la frecuencia de las crisis al escuchar otro estímulo auditivo, una pieza de control, en comparación con Mozart.

Si bien estos resultados son prometedores, el siguiente paso es realizar estudios más grandes con más pacientes, y durante un período de tiempo más largo.