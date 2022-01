Estas suturas inteligentes propias de ciencia ficción sirven para para monitorear heridas quirúrgicas profundas

Para detectar las complicaciones de la herida tan pronto como suceden, un equipo de investigadores dirigido por John Ho, de NUS Electrical and Computer Engineering, así como del NUS Institute for Health Innovation & Technology, ha inventado una sutura inteligente que no necesita batería y detecta y transmite información de forma inalámbrica desde sitios quirúrgicos profundos.

El seguimiento de las heridas quirúrgicas después de una operación es un paso importante para prevenir infecciones, separación de heridas y otras complicaciones.

Smart sutures

Estas suturas inteligentes incorporan un pequeño sensor electrónico que puede monitorear la integridad de la herida, la fuga gástrica y las micromociones de los tejidos, al tiempo que proporciona resultados de curación equivalentes a las suturas de grado médico.

La invención del equipo de NUS tiene tres componentes clave: una sutura de seda de grado médico que está recubierta con un polímero conductor que le permite responder a las señales inalámbricas; un sensor electrónico sin batería; y un lector inalámbrico utilizado para operar la sutura desde fuera del cuerpo.

Una ventaja de estas suturas inteligentes es que su uso implica una modificación mínima del procedimiento quirúrgico estándar. Durante el cosido de la herida, la sección aislante de la sutura se pasa a través del módulo electrónico y se asegura aplicando silicona médica a los contactos eléctricos.

La puntada quirúrgica completa más tarde funciona como una etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID) y puede ser leída por un lector externo, que envía una señal a la sutura inteligente y detecta la señal reflejada. Un cambio en la frecuencia de la señal reflejada indica una posible complicación quirúrgica en el sitio de la herida.

Las suturas inteligentes se pueden leer hasta una profundidad de 50 mm, dependiendo de la longitud de los puntos involucrados, y la profundidad podría extenderse aún más al aumentar la conductividad de la sutura o la sensibilidad del lector inalámbrico.

En el futuro, el equipo está buscando desarrollar un lector inalámbrico portátil para reemplazar la configuración que se usa actualmente para leer de forma inalámbrica las suturas inteligentes, lo que permite la vigilancia de las complicaciones incluso fuera de los entornos clínicos. Esto podría permitir que los pacientes sean dados de alta antes del hospital después de la cirugía.