Libros que nos inspiran: 'Schadenfreude. La dicha por el mal ajeno' de Richard H. Smith

Aunque la mayoría de nosotros se siente incómodo al admitirlo, a menudo sentidos Schadenfreude, es decir, placer por las desgracias ajenas, porque podemos sacar provecho directa o indirectamente de esa desgracia.

En Schadenfreude. La dicha por el mal ajeno, Richard H. Smith profundiza en los mecanismos que subyacen a este placer por el displacer ajeno, así como todas las ramificaciones que de ese sentimiento afloran. Un libro que, aunque quizá resulte monotemático, está jalonado de historias curiosas y ejemplos cotidianos (o de series y películas, sobre todo Los Simpson).

Ellos / Nosotros

El libro es uno de los mejores que he leído en 2020, he de admitirlo. Y también es muy fácil de leer y abre las puertas a muchas reflexiones, como la actual polarización y partidismo político, es decir, la exacerbación del tribalismo, del Ellos VS Nosotros.

Como muestra, un botón: las entradas que se han inspirado en fragmentos del libro:

Schadenfreude es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro. El término en español se traduce como regodearse o regodeo, definido por la RAE como Complacerse maliciosamente con un percance, apuro, etc., que le ocurre a otra persona.

