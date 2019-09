Libros que nos inspiran: '¡El mundo va mucho mejor de lo que piensas!' de Jacques Lecompte

A pesar de que los medios de comunicacón suelen resaltar el vaso medio vacío (e incluso lo vacían un poco más de lo que es verdad para vender), afortunadamente cada vez hay más libros que tratan de equilibrar el fiel de la balanza en todos los ámbitos, desde el medioambiente hasta la violencia.

En la línea de obras como Factfulness, de Hans Rosling, o En defensa de la Ilustración, de Steven Pinker, tenemos este ¡El mundo va mucho mejor de lo que piensas!, de Jacques Lecomte.

Mandela

Decía Nelson Mandela: "He descubierto este secreto: después de haber trepado hasta lo alto de esta colina, todo lo que he visto es que detrás hay muchas más colinas que trepar". Es decir, que Lecomte no sugiere que todo esté hecho, sino que estamos en la buen senda y que hemos hecho mucho más de lo que creemos.

Hay menos violencia, hay más empatía, hay menos contaminación (porcentual), hay menos pobreza extrema, hay más democracia... y todo eso lo apoya con datos y estadísticas. Porque la esperanza puede ser más inspiradora que el discurso agorero. Demasiadas malas noticias, paralizan:

Desmontando los ponósticos más sombríos, convencidos de que de lo peor puede salir lo mejor y confiando en la capacidad humana para la bondad, se abren nuevas posibilidades que parecían improbables, pero que se descubren como beneficiosas.

Por eso, el libro nos ha inspirado para escribir en Xataka ciencia textos como El agujero de la capa de Ozono cada vez es más pequeño.