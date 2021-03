Libros que nos inspiran: 'Claves de la innovación' de Matt Ridley

El pesimismo encuentra un gran acomodo en todas las clases sociales porque alimenta nuestra natural tendencia a desconfiar de lo nuevo, de los avances de cualquier tipo, modo ludita style.

Y eso evita que sepamos entender bien cómo la innovación afecta no solo a nuestras vidas, sino a los efectos de la propia innovación. De esto y otras cosas habla el nuevo libro de Matt Ridley: Cclaves de la innovación.

Serendipia y contexto

Una de las grandes fuentes del descubrimiento científico es la serendipia: el científico persigue un objetivo y, por el camino, por puro azar, encuentra una cosa que no esperaba, lo que acaba por convertirse en su descubrimiento principal.

Del mismo modo, el descubrimiento científico no es personalizable: funciona por oleadas que cubren naciones o culturas, oleadas que son más o menos intensas y ricas en función de cuestiones políticas, culturales o ideológicas. Porque los inventos no son más que ideas materializadas. Y las ideas vuelan de cabeza en cabeza como virus. Y las ideas no tienen dueño: las ideas son reformulaciones de otras ideas que tomamos prestadas.

Y de eso habla Ridley apoyándose no solo en una documentación enciclopédica, sino que narrándolo como los buenos contadores de historias: haciéndonos partícipes de cada pequeño avance en la larga escalera de la innovación.