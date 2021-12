Libros que nos inspiran: los 5 mejores libros de divulgación científica de 2021

Se acaba el año y es hora de recapitular cuáles han sido las mejores lecturas de no ficción, sobre todo en el ámbito de la divulgación científica, que han pasado por nuestras manos.

A continuación, los cinco títulos que más me han impactado o que más he disfrutado ya sea por su prosa, su capacidad de evocar imágenes, su originalidad o su número de ideas necesarias o rompedoras por página. Naturalmente, ni son todos los que están, ni están todos los que son, sino que es una selección personal basada en los libros que fueron editados en 2021 y que he podido leer, es decir, básicamente una muestra de unos cien títulos. Vamos allá.

1. Huellas: el mundo que dejaremos atrás' de David Farrier

Los icnofósiles o pistas fósiles son los caminos creados por el paso de criaturas, las huellas que dejan las pisadas antiguas, las marcas de dientes... todos ellos testigos del peso del organismo que una vez estuvo ahí. Son un tipo de huellas, una de tantas que David Farrier, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo, ha plasmado en este extraordinario libro titulado Huellas: el mundo que dejaremos atrás.

Huellas: En busca del mundo que dejaremos atrás (Serie Mayor) Hoy en Amazon por 19,85€

2. 'El mapa de las maravillas' de Caspar Henderson

El mapa de las maravillas, deliciosamente editado por ‎Ático de los Libros, no es solo un libro. Son unas gafas, unas antiparras, unas lentes que enfocan lo cercano y lo lejano, un microscopio y un telescopio. Una forma diferente de contemplar el mundo que nos rodea. Un gran ojo escrutador, capaz de penetrar en todas las capas de la cebolla mezclando erudición y poesía a partes iguales para mostrarnos, primero, que la ignorancia es afirmar que Frankenstein es el monstruo, después que cultura es saber que Frankenstein no es el monstruo y, finalmente, deducir que sabiduría es saber que Frankenstein es el monstruo.

El mapa de las maravillas: 74 (Ático de los Libros) Hoy en Amazon por 23,65€

3. 'Cómo ser humano', de Camilla Pang

Camilla Pang nunca se ha sentido normal porque no lo es: tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista), TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y TAG (Trastorno de Ansiedad Generalizada). Pang solo se siente segura cuando lee ciencia. A través de la lente de la ciencia, todo tiene más sentido. Y es a través de esta cosmovisión como su cerebro no neurotípico procesa el mundo de forma eficaz. Acercanos a su forma de verlo, nos da perspectiva.

Cómo ser humano: Lo que la ciencia nos enseña sobre la vida, el amor y las relaciones: 75 (Ático de los Libros) Hoy en Amazon por 20,80€

4. 'Ruido: un fallo en el juicio humano', de Daniel Kahneman

El Nobel de economía Daniel Kahneman, en su último libro Ruido, un fallo en el juicio humano, se centra en analizar el ruido cognitivo: dónde está, cómo podemos identificarlo y, también, las estrategias que existen para mitigarlo.

Ruido: Un fallo en el juicio humano (Psicología) Hoy en Amazon por 21,75€

5. 'Los peligros de la moralidad' de Pablo Malo

No he conocido a gente más peligrosa, perversa y simple, amén de insufrible, que quienes creen estar haciendo el bien y hacen apostolado de su combate maniqueo contra el mal. Esto lo podría haber firmado Pablo Malo, o cualquiera de los pensadores e investigadores que cita en su libro, Los peligros de la moralidad: Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI.

Los peligros de la moralidad: Por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI (Deusto) Hoy en Amazon por 18,00€

En el siguiente vídeo, podéis profundizar en todos y cada uno de los títulos mencionados: