Los 36 mejores libros de ciencia para cambiar tu forma de ver el mundo

Sir Francis Bacon dijo una vez: «Algunos libros deben probarse, otros deben tragarse y algunos deben masticarse y digerirse; es decir, algunos libros deben leerse solo en partes, otros deben leerse, pero no con curiosidad, y unos pocos son para ser leídos por completo, y con diligencia y atención».

Muchos libros de divulgación científica, sin embargo, no solo deben leerse con "diligencia y atención", sino con devoción, casi como si trataras de memorizar cada uno de sus pasajes (incluso no iría mal ir tomando notas de las ideas nuevas que se alumbren en nuestra mente). Porque si el libro es interesante, puede abrir permitirnos alcanzar finisterres del conocimiento que creíamos imposibles.

Ventajas

Hay asuntos que requieren la lectura de libros de trescientas o cuatrocientas páginas. Incluso esos libros, que han sido redactados durante meses o años, que se corrigen y pulen línea a línea, suelen hacer llamadas a una extensa bibliografía compuesta por otros libros o artículos que, a su vez, también han sido redactados del mismo modo.

Son los libros de divulgación científica. Y deberíamos leerlos a menudo. A poder ser, uno a la semana.

Si bien alrededor de un libro a la semana puede parecer abrumador, probablemente sea factible incluso para las personas más ocupadas. La escritora Stephanie Huston dice que pensar que no tenía suficiente tiempo resultó ser una excusa poco convincente. Un día se fijó la meta de leer 50 libros en un año, y que para ello solo tuvo que desviar un poco de su tiempo perdido con el teléfono móvil, o aprovechar el tiempo en los trenes, durante los descansos para comer o mientras esperaba en la fila del supermercado.

Pensemos que un ensayo típico tiene 50.000 palabras y que podemos leer entre 200 y 400 palabras por minuto. Eso significa que podemos leer 100 ensayos en poco más de 200 horas al año. Una cifra irrisoria si la comparamos con el tiempo que empleamos en redes sociales (600) o en televisión (2000).

También puede ser que el libro escogido no cumpla nuestras expectativas. Entonces podemos proceder como explica Peter Bregman, que así hace él para leer un ensayo por semana teniendo una vida ajetreada:

Lea el título y cualquier lugar desde los primeros párrafos hasta las primeras páginas del capítulo para descubrir cómo el autor está usando este capítulo y dónde encaja en el argumento del libro. Luego revise los encabezados y subtítulos (si los hay) para tener una idea del flujo. Lea la primera oración de cada párrafo y la última. Si entiende el significado, siga adelante. De lo contrario, es posible que desee leer todo el párrafo. Una vez que haya comprendido el capítulo, tal vez pueda hojear páginas enteras, ya que el argumento puede ser claro para usted y también puede repetirse.

Algunas recomendaciones

Leer un libro que te empuja contemplar el horizonte del conocimiento humano, además, te permite descubrir cuán estéril suele ser muchas veces confraternizar con algunas personas. Y uno acaba por evocar esta sensación descrita por Schopenhauer en Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente: «A veces hablo con los hombres como el niño con sus muñecos; aun sabiendo que los muñecos no pueden comprender, mediante un grato autoengaño metódico se logra el gozo de la comunicación».

Si queréis empezar por algunos potentes de verdad, de los que te hacen adorar tu soledad, entonces algunos de los libros que os enumero a continuación son los que más han cambiado las coordenadas de mi mente. Los que más me han influido a nivel intelectual, pero también emocional. Los que han permitido que contemple el mundo con mayor perspectiva. También los que me han demostrado, de una forma casi física, cuán complejo es todo y qué poco sabía.

Son libros que han funcionado casi como brújulas en mitad del desierto, microscopios para ver lo más pequeño, telescopios para ver lo más lejano.

1. Compórtate, de Robert Sapolsky

Estamos ante un mamotreto de 984 páginas. Pero cada una de sus páginas vale su peso en oro. Creo que estamos ante el libro con más ideas que uno debe estamparse en una camiseta por centímetro cuadrado que he leído nunca.

Compórtate: La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comp (ENSAYO) Hoy en Amazon por 28,50€

2. Consilience: la unidad del conocimiento, de Edward O. Wilson

Hay un capítulo dedicado a explicar en 30 páginas cómo funciona la ciencia y por qué es la herramienta intelectual más eficaz que conocemos que casi me hace llorar de la emoción.

Consilience: la unidad del conocimiento (Ensayo) Hoy en Amazon por 170,32€

3. Excedente cognitivo, de Clay Shirky

El ejemplo paradigmático de esta nueva generación de personas que empiezan a dedicar más tiempo a Youtube y menos a la televisión es Wikipedia. Una enciclopedia colaborativa, gratuita, que no paga a sus colaboradores, que se ha convertido en una dura competidora de la Enciclopedia Británica. Lo más apasionante es que para redactar Wikipedia se usó sólo el 1 % de las horas que los telespectadores estadounidenses pasan viendo la televisión en un año. Es decir: con el tiempo que los telespectadores estadounidenses pasan ante el televisor durante un año podrían concebirse miles de Wikipedias, o equivalentes.

Excedente cognitivo: Creatividad y generosidad en la era conectada (Sin colección) Hoy en Amazon por 18,95€

4. Abundancia, de Peter H Diamandis

Se comparta o no el entusiasmo del mensaje principal, resulta imposible no contaminarse del optimismo tecnológico que desprende el libro, y sobre todo fascinarse con la cantidad de personajes en el mundo que verdaderamente están cambiando la vida no ya de miles, sino de millones de personas.

Abundancia. El Futuro Es Mejor De Lo Que Piensas Hoy en Amazon por 20,90€

5. La tabla rasa, de Steven Pinker

Básicamente, estamos ante un artefacto para disolver tres dogmas entrelazados: la «tabla rasa» (la mente no tiene características innatas), el «buen salvaje» (la persona nace buena y la sociedad la corrompe) y el «fantasma en la máquina» (todos tenemos un alma que toma decisiones sin depender de la biología).

La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana (Contextos) Hoy en Amazon por 30,40€

6. Más allá de las imposturas intelectuales, de Alan Sokal

La epistemología es un tema filosóficamente árido, se necesitan años de lecturas para entender todas sus aristas, pero este libro es un excelente resumen de todas sus enfoques.

Más allá de las imposturas intelectuales: Ciencia, filosofía y cultura (Transiciones) Hoy en Amazon por 99,99€

¿Queréis más recomendaciones? A continuación, 30 libros sumados a los ya mencionados para sobrealimentar vuestra mente (premio para el que los haya leído todos, y ánimos para el que esté dispuesto a leerlos todos... no se arrepentirá):