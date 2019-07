¿Las sociedades donde viven más personas zurdas son más violentas?

Una de las sociedades preindustriales más violentas del mundo son los Eipo de las montañas de Nueva Guinea. Una particularidad de esta sociedad es que estaba formada por casi un 30 por ciento de zurdos.

¿Casualidad? Según un estudio de 2005, no, pues considera que hay una correlación entre sociedades violentas y número de zurdos, es decir, sociedades donde hay muchas personas cuya mano predominante es la izquierda. Al menos en lo tocante a sociedades preindustriales. Sin embargo, una correlación no tiene que ser necesariamente una relación causa-efecto.

El 90 % de las personas prefiere usar la mano derecha, una proporción que ha permanecido relativamente estable a lo largo de la historia. La zurdera no es una enfermedad ni un trastorno y, por tanto, no debe corregirse. Con todo, la educación, la presión social y otros factores externos pueden propiciar que usemos más una mano que la otra, aunque hayamos nacido zurdos.

Hay estudios que sugieren que, en efecto, ser zurdo está asociado a determinados rasgos del carácter. Sin embargo, el estudio citado, puede tener defectos metodológicos que no han sido pasados por altos por parte de muchos investigadores. Incluso se ha llegado a cuestionar que los zurdos estén verdaderamente sobrerrepresentados entre los Eipo de las montañas de Nueva Guinea.

Seguramente estamos, pues, ante un mito científico que trataba también de esclarecer otro hecho: dado que la zurdera es un rasgo en parte hereditario y está asociado a importantes riesgos de salud, ¿por qué la selección natural no la ha eliminado totalmente? ¿Los costes de ser zurdo habían sido cancelados por beneficios ocultos en forma de violencia o forma física? La idea suena bien, pero no por eso tiene que ser correcta, como denuncia Jonathan Gottschall en Eso lo explica todo (ed. John Brockman):

Cuesta renunciar a una idea amada, una idea de esas que "sabías" que era verdad, una que estaba impresa en tu cabeza por la experiencia vivida, no por las estadísticas. Y todavía no me siento preparado para enviar ésta al cementerio de la ciencia bella pero muerta.