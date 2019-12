'Cosmos' con Neil deGrasse Tyson regresa en marzo de 2020

La tercera temporada de la serie "Cosmos" se estrenará en el National Geographic Channel el 9 de marzo de 2020.

La serie, ganadora del premio Emmy y Peabody, será nuevamente presentada por el divulgador científico Neil deGrasse Tyson, actualmente astrofísico en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Tercera temporada

A esta tercera temporada de Cosmos también regresarán los productores ejecutivos Ann Druyan (directora creativa del proyecto del mensaje interestelar Voyager de la NASA y, a la sazón, esposa de Carl Sagan), Seth MacFarlane ("The Orville" y "Family Guy"), Brannon Braga (escritor y director de "Star Trek: Deep Space Nine" ") y Jason Clark (" The Orville "y" The Long Road Home "). Druyan continuará siendo la escritora y directora del programa.

Algunos de los temas que se tratarán en la serie incluyen examinar el futuro de la humanidad en otros mundos, examinar la historia de la extinción y observar más a fondo de la historia del universo en general.

Druyan también publicará un libro complementario: "Cosmos: mundos posibles" (25 de febrero de 2020, National Geographic) para vincularlo con la serie actual "Cosmos" y seguir el exitoso libro "Cosmos" (1980) escrito por Carl Sagan cuando se emitió su propia serie.