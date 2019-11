El material previamente no identificado en la Luna es de naturaleza rocosa

El vehículo explorador Yutu 2, parte de la misión Chang'e 4, del Programa de Exploración Lunar de China, en enero completó el primer aterrizaje controlado en el otro lado de la Luna, la llamada cara oculta. En julio hizo el descubrimiento de un material no identificado.

La foto tomada por la cámara principal de Yutu 2 muestra el centro de un cráter que contiene material que tiene un color diferente a su entorno y que contiene puntos brillantes. Ahora se constata que ese material probablemente tenga naturaleza rocosa.

No hay tanto misterio

A pesar del misterio que ha sido azuzado, sobre todo, por medios amarillistas o conspiranoicos, lo cierto es que no hay tanto misterio como parece en el material hallado, según explica Clive Neal, un científico lunar de la Universidad de Notre Dame en Indiana.

Según Neal, el material es ampliamente similar en naturaleza a una muestra de vidrio de impacto encontrado durante la misión Apolo 17 en 1972. El vidrio fundido de impacto se puede crear o modificar a través de impactos de meteoritos a alta velocidad en una superficie planetaria.

Según Dan Moriarty, becario del Programa Postdoctoral de la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, Maryland, el material puede haber sido excavado por el impacto del cráter o puede ser una brecha, que contiene corteza de las tierras altas lunares, vidrio, material impactador y basaltos de los "mares" volcánicos:

Creo que la información más confiable aquí es que el material es relativamente oscuro. Parece tener material más brillante incrustado en las regiones más grandes y oscuras, aunque existe la posibilidad de que la luz brille de una superficie lisa. Pero definitivamente estamos mirando una roca.

La cara oculta de la Luna es el hemisferio de ella que no es observable desde la Tierra porque la Luna tarda en rotar sobre sí misma lo mismo que su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, lo que hace que el satélite le presente siempre la misma cara. Se suele llamar a esta parte de la Luna su «lado oscuro», pero esto es incorrecto ya que no hay sección de la Luna que no reciba luz solar.