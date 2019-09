La primera imagen en la que podemos ver del material "similar a un gel" hallado en la cara oculta de la Luna

El 17 de agosto, fue descrito como "similar a un gel" al material hallado en un cráter lunar que ha explorado el rover Yutu-2 de la misión Chang'e-4 de China.

Ahora ya tenemos la primera imagen del material, como podéis ver en la foto que encabeza esta entrada, y también en esta colección de imágenes y aquí. Los especialistas afirman que se trata de una sustancia de "color inusual" y parecida a un gel, pero de momento no lograron explicar su origen. Mientras tanto, el portal Space.com señala que la materia podría ser vidrio derretido, que apareció como consecuencia de impactos de meteoritos contra la Luna.

Chang'e-4

Un material muy denso de naturaleza metálica se ha localizado subterráneo en la cuenca de Aitken, una gran depresión en el polo sur lunar. La masa metálica hallada está hundida cientos de kilómetros por debajo de la superficie, en el manto lunar.

Se especula que sean rastros del impacto del asteroide que generó el cráter en el que se encuentran, el mayor del satélite terrestre. Se trata del mayor cráter de impacto conocido en el Sistema Solar, de 2.000 km de diámetro y 12 km de profundidad y con una edad estimada de 4.000 millones de años. Simulaciones matemáticas muestran que si el núcleo de hierro y níquel del asteroide estuviera los suficientemente disperso, podría permanecer en el manto; pero también podría ser que se área rica en óxidos se formase por enfriamiento y posterior solidificación del antiguo océano de magma lunar.

La imagen más clara muestra dos de las seis ruedas del rover y el contenido de un cráter de aproximadamente dos metros de ancho. La foto comprimida en blanco y negro proviene de una cámara cuyo propósito es evitar obstáculos ante el rover. Junto con nuevas imágenes de la misión en la cara oculta de la Luna, la publicación detalla cómo el equipo Yutu-2 se acercó cuidadosamente al cráter para analizar el nuevo material a pesar de los riesgos.

La cara oculta de la Luna es el hemisferio de ella que no es observable desde la Tierra porque la Luna tarda en rotar sobre sí misma lo mismo que su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, lo que hace que el satélite le presente siempre la misma cara. Se suele llamar a esta parte de la Luna su «lado oscuro», pero esto es incorrecto ya que no hay sección de la Luna que no reciba luz solar.