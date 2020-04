Incluso el asteroide que se aproxima a la Tierra parece llevar mascarilla

Todas las noticias que consumimos empiezan a estar impregnadas, directa o indirectamente, de algún detalle que refiere al COVID-19. Incluso a nivel estético.

Es lo que ha sucedido con la imagen que se ha difundido del asteroide que se aproxima a la Tierra (con riesgo cero de colisión): el brillo del sol en su superficie haga parecer que se acerca a nuestro planeta con una mascarilla.

Este hecho no ha pasado desapercibido por los trabajadores del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, que han difundido la imagen por Twitter añadiendo imágenes de sus propios técnicos con esta protección facial en el contexto de las medidas de seguridad vigentes en todo el mundo ara hacer frente a la pandemia del COVID-19.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg