Finalmente, 10.931.238 nombres desde todo el mundo se enviarán a Marte con el rover Mars 2020

La campaña Envía tu nombre a Marte permitía obtener una tarjeta de embarque personalizada de recuerdo y finalizó el 30 de septiembre con un gran éxito.

Tanto es así que la NASA ha recibido 10.931.238 nombres desde todo el mundo que se incluirán en un chip que se colocará en el rover de la misión Mars 2020.

Turquía es el país desde que el que más nombres se han recibido, más de 2,5 millones, seguido de la India y Estados Unidos, con 1,7 millones en cada caso. España figura en el puesto 16, con 133.000.

El educador del espacio Bill Nye sumó su apoyo a la prevista misión diciendo:

No queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo en Marte, porque estamos más cerca que nunca para responder a estas preguntas: ¿Hubo vida en Marte y más extraño aún, ¿hay vida, hay ahora un lugar extraordinario que todavía no hemos mirado? Marte alguna vez fue muy húmedo—tenía océanos y lagos. ¿Comenzó la vida en Marte y consiguió lanzarse al espacio y todos somos descendientes de microbios marcianos? No es una locura, y que vale la pena descubrir. Vale la pena el costo de una taza de café por contribuyente cada 10 años o 13 años para averiguarlo.