Estas son las imágenes del asteroides que "rozó" la Tierra difundidas por la ESA

Sólo un día después de ser descubierto en trayectoria de acercamiento por el Observatorio del Sur para la Investigación de Asteroides Cercanos a la Tierra (SONEAR), el 25 de julio, el asteroide de 100 metros de ancho 2019 OK pasó a 65.000 kilómetros de la Tierra.

Fue entonces cuando dos telescopios separados en la Red Internacional Científica Óptica (ISON) tomaron imágenes de la roca espacial por petición de la ESA.

Con estas observaciones, los expertos en asteroides de la ESA pudieron extraer mediciones precisas de la posición y el movimiento del cuerpo rocoso.

En las imágenes difundids del asteroide, podemos ver la mancha oscura en el centro de la imagen, se mueve a través de un fondo de estrellas, que aparecen como rayas tenues.

