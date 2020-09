A pesar de toda la tecnología disponible, en el espacio se siguen usando bolígrafos normales

A menudo se rumorea que la NASA llegó a gastar millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que escribiera en ausencia de gravedad, pero que los rusos resolvieron el problema usando un simple lápiz. Sin embargo, no es más que una leyenda urbana.

Ahora mismo, en la Estación Espacial Internacional (ISS), los astronautas utilizan lápices. Con todo, la preocupación sobre su inflamabilidad en una atmósfera de oxígeno puro y la amenaza de trozos diminutos flotantes de grafito inspiró a Paul Fisher para desarrollar la Pluma del Espacio en 1965, un invento bastante barato.

Tanto los astronautas estadounidenses como los cosmonautas soviéticos usaron inicialmente lápices en vuelos espaciales, pero esos instrumentos de escritura no eran ideales: las puntas de los lápices pueden descascararse y romperse, y tener tales objetos flotando alrededor de las cápsulas espaciales en una gravedad cercana a cero representa un daño potencial para los astronautas y el equipo.

La NASA empezó a desarrollar un bolígrafo espacial, pero los costos del proyecto se elevaron, así que el proyecto fue cancelado y los astronautas volvieron a utilizar lápices como los rusos. La NASA nunca contactó a Paul Fisher para desarrollar un bolígrafo, así como él tampoco recibió financiación alguna del gobierno para desarrollarlo.

Lo curioso de todo el asunto es que para escribir en el espacio no hace falta un bolígrafo especial. A veces se usan bolígrafos especiales, pero también normales, tal y como explica en astronauta español Pedro Duque:

Estoy escribiendo estas notas en el Soyuz con un boli barato. ¿Por qué tiene eso importancia? Resulta que llevo diecisiete años trabajando en programas espaciales, once como astronauta, y siempre he creído, porque así me lo han explicado, que los bolígrafos normales no escriben en el espacio.