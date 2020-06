La tribu que especifica cómo llega a una determinada conclusión cuando usa un verbo

Yo opino que, yo pienso que, esto es así, esto es asá, yo tengo razón, mi ideología es... todos estos son lugares comunes no ya en cualquier conversación de bar, sino en los debates.

Sin embargo, pocas veces se habla de la evidencia acumulada, los datos, las estadísticas, los estudios revisados por pares. O incluso el proceso inductivo/deductivo a través del cual hemos llegado a determinada conclusión. No ocurre así para esta tribu amazónica.

Matsés

Los matsés es una tribu amazónica que está obligada a especificar, siempre que usan un verbo, cómo han llegado exactamente a saber acerca de los hechos que están informando.

Como explica Guy Deutscher Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages:

Hay formas verbales separadas en función de si uno está informando a partir de una experiencia directa (viste a alguien pasando ante tus ojos), de algo inferido a partir de evidencia (viste huellas en la arena), de conjetura (la gente siempre pasa por aquí a esta hora del día) o de habladurías (tu vecino te dijo que había visto pasar a alguien). Si se informa de una declaración con la forma de evidencia incorrecta, se considera una mentira.

Por consiguiente, si le preguntas a un hombre matsé cuántas esposas tiene, si no las tiene delante, deberá responder a algo parecido a: "Había una la última vez que lo comprobé".

Los Matsés que residen en el Perú, se concentran alrededor de la comunidad de Buenas Lomas. En el Brasil, también hay algunos núcleos de población en el alto y bajo Yavarí, alto Tapiche, río Blanco y los poblados ucayalinos de Requena y Jenaro Herrera. Se puede estimar un total de 2.000-3.000 personas. La última vez que lo comprobamos.