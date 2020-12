Del primer dentista al primer cepillo de dientes eléctrico

La historia de la odontología abarca más de 2500 años, desde la aparición de los primeros dentistas de la historia hasta, hace apenas cien años, el primer cepillo de dientes eléctricos.

A continuación, los hitos más importantes de este viaje de innovación odontológica.

Historia bucal

2600 a. C.: El primer dentista. Una inscripción en la tumba del médico Hesy-Re incluye el título "el más grande de los que tratan con dientes".

1700-1500 a. C.: El primer tratado sobre Odontología. El papiro Ebers es la descripción más antigua que se conoce de enfermedades dentales y remedios para el dolor de muelas.

700 a. C.: Los primeros dientes postizos. Los etruscos, una antigua civilización que vivió en el territorio de la actual Italia, hacían dientes postizos con restos de humanos y animales.

1530: El primer libro de Odontología. Artzney Büchlein escribe Little Medicinal Book for All Kinds of Diseases and Infirmities of the Teeth.

1780: El primer cepillo de dientes: William Addis, de Reino Unido, fabrica el primer cepillo de dientes moderno. Hizo el primer prototipo con cerdas y hueso de cerdo mientras estaba en prisión por amontinamiento.

1790: La primera silla de dentista: Josiah Flagg, de Estados Unidos, construye la primera silla pensada para consultas odontológicas. La silla Wilkerson, la primera silla de dentista hidráulica, aparece en 1877.

1880: El primer tubo de pasta de dientes. El cirujano maxilofacial Washington Sheffield, de Estados Unidos, invento el tubo de metal plegable.

1885: La primera asistente dental. C. Edmund Kells, un prominente dentista en Nueva Orleans, contrataba a Malvina Cueria, para que lo ayudara en su trabajo.

1896: La primera radiografía dental. Kells se convierte también en el primer dentista en tomar una radiografía dental (rayos X) de un paciente vivo.

1927: El primer cepillo de dientes eléctrico. El Electro Massage Toothbrush Company fabrica su primer modelo; en 1961 lo seguirían versiones sin cable y recargables.