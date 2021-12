El vapeo propicia que los fumadores empedernidos que no quieren dejar de fumar tiendan a dejar de fumar

Una nueva investigación dirigida por Roswell Park Comprehensive Cancer Center sugiere que los fumadores adultos que no tienen planes de dejar de fumar tienen más probabilidad de dejar de fumar cigarrillos combustibles tradicionales si se cambian al vapeo.

El estudio de Roswell Park, publicado en JAMA Network Open, utilizó datos recopilados de 2014 a 2019 como parte del Estudio de Evaluación de la Población del Tabaco y la Salud (PATH), un estudio a largo plazo sobre el consumo de tabaco y cómo afecta la salud de los jóvenes. y adultos en los Estados Unidos.

Vapeo diario

Cuando los investigadores enfocaron su análisis en un grupo selecto de 1.600 fumadores que inicialmente no tenían planes de dejar de fumar y no estaban usando cigarrillos electrónicos cuando comenzó el estudio, encontraron que aquellos que posteriormente fumaban diariamente experimentaban ocho veces más probabilidades de dejar los cigarrillos tradicionales en comparación con aquellos que no usaron cigarrillos electrónicos en absoluto.

En general, solo alrededor del 6% de todos los fumadores incluidos en el estudio de Roswell Park dejaron de fumar cigarrillos combustibles por completo, pero las tasas de abandono fueron significativamente más altas entre los que empezaron a usar cigarrillos electrónicos a diario: el 28% de los fumadores dejaron de fumar cuando empezaron a vapear a diario.

La asociación entre vapear y dejar de fumar se mantuvo incluso después de ajustar las características subyacentes como antecedentes educativos , ingresos, género, origen étnico y la cantidad de cigarrillos fumados por día al comienzo del estudio.

Desde la introducción de los cigarrillos electrónicos, o cigarrillos electrónicos, en los Estados Unidos en 2006, se ha producido un intenso debate en torno al marketing, la regulación y el uso de estos productos de suministro de nicotina.