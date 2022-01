La lactancia materna reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular o incluso de muerte de las madres ante a las que no lo hicieron

Según un metanálisis del Journal of the American Heart Association (JAHA), amamantar a un bebé no solo es bueno para el bebé, sino también para la madre, pues se reduce así la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular, o de morir por una enfermedad cardiovascular.

Estudios anteriores han investigado la asociación entre la lactancia materna y el riesgo de enfermedad cardiovascular en la madre; sin embargo, los hallazgos fueron inconsistentes en cuanto a la fuerza de la asociación y, específicamente, la relación entre las diferentes duraciones de la lactancia materna y el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Revisión de ocho estudios

Los investigadores revisaron la información de salud de ocho estudios realizados entre 1986 y 2009 en Australia, China, Noruega, Japón y Estados Unidos. La revisión incluyó registros de salud de casi 1,2 millones de mujeres (con una edad promedio de 25 años en el primer parto) y analizó la relación entre la lactancia materna y el riesgo cardiovascular individual de la madre. La revisión encontró:

El 82% de las mujeres reportaron haber amamantado alguna vez en su vida.

En comparación con las mujeres que nunca amamantaron, las mujeres que informaron haber amamantado durante su vida tenían un 11 % menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Durante un período de seguimiento promedio de 10 años, las mujeres que amamantaron en algún momento de su vida tenían un 14 % menos de probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria ; 12% menos de probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares; y 17% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular.

Las mujeres que amamantaron durante 12 meses o más durante su vida parecían tener menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres que no amamantaron.

No hubo diferencias notables en el riesgo de enfermedad cardiovascular entre mujeres de distintas edades ni según el número de embarazos.

Los beneficios para la salud de la lactancia materna para los niños son bien conocidos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), está relacionado con menos infecciones respiratorias y un menor riesgo de muerte por enfermedades infecciosas entre los niños que fueron amamantados. La lactancia materna también se ha relacionado con beneficios para la salud materna, incluido un menor riesgo de diabetes tipo 2, cáncer de ovario y cáncer de mama.