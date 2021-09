Las hembras de pulpo arrojan conchas y algas a los machos durante los intentos de apareamiento no deseados

Investigadores de Australia, Estados Unidos y Canadá han estudiado videos de pulpos en estado salvaje encontrando que las hembras eran generalmente más propensas que los machos a arrojar cosas.

En los vídeos, utilizan de manera coordinada los brazos y los chorros de agua del sifón, a veces golpeando a otros pulpos.

En la mayoría de los casos, este gesto lanzar material servía para mover el material de sitio, por ejemplo para quitar desperdicios de comida u otros materiales sobrantes, pero también observaron que a veces tenía un propósito distinto: querían alejar a un macho cercano.

Los pulpos hembra usan esta estrategia para evitar las cópulas forzadas: quizá hablar de "violación" tiene una excesiva carga emocional que no puede darse en el reino animal. Pero no existe una palabra que describa una copulación forzada entre no humanos, de modo que se usa a pesar de todo.

En un caso, en diciembre de 2016, una sola hembra de pulpo arrojó material en diez ocasiones y en cinco de ellas golpeó a un macho, tal y como se describe en el estudio (preprint) que se ha publicado al respecto. Tal y como explican los investigadores:

We have a new pre-print up about octopus behavior.

Octopuses throw debris, sometimes hitting others; do they intend to?https://t.co/l2yhD8IlD3

The paper has not been peer reviewed. Work with David Scheel, Stephanie Chancellor, Stefan Linquist, & Matt Lawrence. [1/3] pic.twitter.com/QhpfNnR1kU