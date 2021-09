Si una bebida está libre de un 99,9 % de cafeína entonces te estás tomando... un café solo

Hay algunos productos en cuyo envase se anuncia que están 99,9 % libres de cafeína. Una bebida así, por ejemplo, sería adecuada para tomarse antes de irse a dormir, porque no importunaría nuestros sueño. O si sentimos jet lag. O sencillamente sufrimos jet lag. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen.

Una bebida que esté libre de cafeína en tal porcentaje es, a efectos prácticos, lo mismo que un café solo cafeinado.

El café no es cafeína

De acuerdo con el CSPI (Center for Science in the Public Interest), una entidad estadounidense sin ánimo de lucro que vigila la salud, hay 415 miligramos de cafeína en una taza de café Starbucks de 600 mililitros, lo que corresponde a 21 miligramos de cafeían por 30 mililitros.

Si 30 mililitros de agua tienen una masa de alrededor de 28 gramos, un café contiene alrededor de un 0,075% de cafeína en total. Es decir, que en un café también está libre de cafeína en un 99,9 %.

A este respecto analiza los datos Carl T. Bergstrom y Jevin D. West en su libro, Contra la charlatanería, que reseñamos hace poco, señalando que casi todas las marcas de café podrían etiquetarse así, tal y como lo hace un producto de la marca Nestlé que hace lo propio: