Los tuits de Trump son controvertidos para distraer la atención del público de temas potencialmente dañinos para su reputación

Según un reciente estudio publicado en Nature Communications, dirigido por la Universidad de Bristol en el Reino Unido, se ha logrado probar dos hipótesis en relación al uso controvertido de Twitter por parte de Donald Trump.

El estudio sostiene que proporciona el primer análisis basado en evidencia que demuestra que la cuenta de Twitter del ex presidente de Estados Unidos se emplea de forma manera rutinaria para desviar la atención de temas potencialmente dañinos para su reputación, suprimiendo a su vez la cobertura negativa de los medios relacionados.

Controvertido para evitar otras controversias

El presidente Trump es uno de los usuarios más prolíficos entre los líderes mundiales. Desde el inicio de su candidatura en 2015, se han enviado aproximadamente 30.000 tuits desde la cuenta de Trump.

Según autor principal del estudio, Stephan Lewandowsky, profesor de psicología cognitiva en la Universidad de Bristol:

Nuestro análisis presenta evidencia empírica consistente con la teoría de que cada vez que los medios informan sobre algo amenazador o políticamente incómodo para el presidente Trump, su cuenta tuitea cada vez más sobre temas no relacionados que representan sus fortalezas políticas. Se demostró que esta desviación sistemática de la atención de un tema potencialmente perjudicial para él reduce significativamente la cobertura negativa de los medios al día siguiente. No está claro si el presidente Trump, o quienquiera que esté al frente de su cuenta de Twitter, se involucra en tales tácticas intencionalmente o si es mera intuición.

El estudio se centró en los primeros dos años de Trump en el cargo, analizando la investigación de Robert Mueller acerca de una posible colusión con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, ya que esto fue políticamente perjudicial para el presidente. El equipo analizó contenido relacionado con Rusia y la investigación de Mueller en dos de los medios de comunicación más neutrales políticamente del país, New York Times (NYT) y ABC World News Tonight (ABC).

El equipo también seleccionó un conjunto de palabras clave que se consideró que jugaban con los temas preferidos de Trump en ese momento, que se suponía que probablemente aparecerían en tuits de distracción. Las palabras clave relacionadas con 'trabajos', 'China' e 'inmigración'; temas que representan las supuestas fortalezas políticas del presidente.

En apoyo de sus hipótesis, el equipo descubrió que cada cinco titulares adicionales de ABC relacionados con la investigación de Mueller estaban asociados con una mención más de una palabra clave en los tuits de Trump. A su vez, dos menciones adicionales de una de las palabras clave en un tuit de Trump se asociaron con aproximadamente una mención menos de la investigación de Mueller en el New York Times del día siguiente.

El análisis identificó casi 90 pares de palabras que tenían más probabilidad de aparecer en los tuits cuando aumentaba la cobertura de Rusia-Mueller, y eso suprimía la cobertura de los medios al día siguiente. Esos pares de palabras representan en gran medida las fortalezas políticas del presidente, centrándose nuevamente en particular en la economía.

Tal patrón no surgió con temas placebo que no presentaban ninguna amenaza para el presidente, por ejemplo, el Brexit u otros temas no políticos como el fútbol o la jardinería.

Por supuesto, cabría probar este análisis con el resto de políticos. Quizá ello descubriría que todos tienden a hacer algo similar, lo que, a su vez, reduciría el partidismo, que es nuestro verdadero problema: