Las personas son menos religiosas cuando se acerca la muerte, no más, según esta encuesta

Si bien se han realizado estudios que muestran los beneficios para la salud física y mental de ser un creyente, también se han publicado estudios recientes que no mostraron diferencias significativas en la salud mental de las personas religiosas y no religiosas.

De hecho, otro estudio señala que las personas no se vuelven más religosas a medida que se acerca la muerte, lo que contradice esa creencia común de que nos aferramos a la religión como bálsamo para reducir la incertidumbre y el miedo a la muerte.

Menos religión

En el estudio se combinaron datos de respuestas de encuestas individuales de más de 300 000 personas de 95 países durante el período 1994-2014 con información de las tablas de vida del período.

Contrariamente a las creencias generalizadas, la religiosidad disminuye con una mayor proximidad esperada a la muerte. Los hallazgos tienen importantes implicaciones con respecto a las consecuencias del envejecimiento de la población para la religiosidad y los resultados asociados.

Estos resultados son sólidos cuando se tienen en cuenta los cambios en la religiosidad específicos de cada período y cohorte, cuando se controlan varios factores sociodemográficos que pueden afectar la importancia subjetiva de la religión y cuando se consideran diferentes creencias y denominaciones religiosas.

El análisis de este documento se basa principalmente en las respuestas a tres preguntas. La variable de resultado principal pregunta a los encuestados si la religión es importante en sus vidas, con una escala de respuesta de 1 (no importante) a 4 (muy importante). Una segunda pregunta se refiere a la creencia en Dios, con respuestas 0 (no) o 1 (sí). La intensidad de las creencias se mide utilizando respuestas a una pregunta sobre la importancia de Dios en la vida de un encuestado, con respuestas que van de 1 (no importante) a 10 (muy importante)

Si bien es difícil determinar quién es ateo y quién no (muchos agnósticos en realidad son ateos sin saberlo y muchos ateos lo son por odio a la religión u otros motivos relacionados), aproximadamente un 13% de la población mundial se declara como tal.

