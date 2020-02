Los padres leen cada vez menos a sus hijos y eso es malo

En los últimos años, sobre todo a raíz de la proliferación del smartphone, los padres han empezado a leer menos a sus hijos, tal y como señala una encuesta efectuada por Common Sense Media.

Muchos de estos padres consideran que leer a un bebé que parece no entender nada de lo que se le está leyendo carece de sentido. Sin embargo, esto no es así.

Mientras los padres le leen un cuento a sus hijos (o simplemente les explican una historia), el bebé está aprendiendo. Aprende el idioma, su estructura, sus rasgos gramaticales. No basta con entregar a los niños una tableta donde aparezca un vídeo para que se entretengan.

Tal y como lo explica Maryanne Wolf en su libro Lector, vuelve a casa:

Durante más de cuatro décadas, uno de los factores principales en el desarrollo posterior de la lectura ha sido la frecuencia con la que los padres leían a sus hijos. Actualmente hay una serie de excelentes iniciativas en todo el mundo instando a los padres a hacerlo, como la exitosa campaña estadounidense Reach Of & Read, promovida por los pediatras Barry Zuckerman y Perri Klaus; el proyecto italiano Nati per leggere, y el exitoso programa Bring Me A Book que Judy Koch implantó en California y China.