Si no te gustan las matemáticas ya tienes un motivo para aprenderlas: no hacerlo afecta negativamente al desarrollo cognitivo

Según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la falta de educación matemática afecta negativamente el cerebro y el desarrollo cognitivo de los adolescentes.

El estudio se realizó, eso sí, con un tamaño muestral modesto: 133 estudiantes de entre 14 y 18 años que participaron en un experimento realizado por investigadores del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford.

Desventaja matemática

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en el Reino Unido, los estudiantes de 16 años pueden decidir interrumpir su educación matemática. Esta situación permitió al equipo examinar si esta falta específica de educación matemática en estudiantes que provienen de un entorno similar podría afectar el desarrollo del cerebro y la cognición.

El estudio sugiere que los estudiantes que no estudiaron matemáticas tenían una menor cantidad de una sustancia química crucial para la plasticidad del cerebro (ácido gamma-aminobutírico) en una región clave del cerebro involucrada en muchas funciones cognitivas importantes, incluyendo el razonamiento, resolución de problemas, matemáticas, memoria y aprendiendo.

Con base en la cantidad de sustancia química cerebral encontrada en cada estudiante, los investigadores pudieron discriminar entre adolescentes que estudiaron o no estudiaron matemáticas, independientemente de sus habilidades cognitivas. Además, la cantidad de esta sustancia química cerebral predijo con éxito cambios en la puntuación de rendimiento matemático alrededor de 19 meses después.

En particular, los investigadores no encontraron diferencias en la sustancia química del cerebro antes de que los adolescentes dejaran de estudiar matemáticas. Según Roi Cohen Kadosh, profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Oxford, dirigió el estudio.