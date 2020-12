Leer es contagioso: una razón práctica para leer en voz alta a tus hijos

El 75 por ciento de los padres desearía que sus hijos leyeran más por diversión, y aquellos que quieran animar a sus hijos a que se conviertan en ratones de biblioteca pueden empezar leyendo en voz alta en casa.

Sobre todo para contrarrestar que en los últimos años, sobre todo a raíz de la proliferación del smartphone, los padres han empezado a leer menos a sus hijos, tal y como señala una encuesta efectuada por Common Sense Media.

Si bien la mayoría de los padres dejan de leer en voz alta después de que sus hijos aprenden a hacerlo por sí mismos, un informe de Scholastic sugiere que leer en voz alta a los niños durante sus años de escuela primaria puede inspirarlos a convertirse en lectores frecuentes, es decir, niños que leen entre cinco y siete días por semana para divertirse.

A más del 40 por ciento de los lectores frecuentes de seis a diez años se les leía en voz alta en casa, pero solo al 13 por ciento de los que no leían con frecuencia. ¿Traducción? La hora del cuento ofrece una buena forma de despertar el interés en el pasatiempo.

Además, el informa señala las opiniones de padres sobre las tres habilidades más importantes que deben tener los niños. Padres de niños de 6 a 17 años (izquierda) y niños de 6 a 17 años (derecha):

Tal y como lo explica Maryanne Wolf en su libro Lector, vuelve a casa:

Durante más de cuatro décadas, uno de los factores principales en el desarrollo posterior de la lectura ha sido la frecuencia con la que los padres leían a sus hijos. Actualmente hay una serie de excelentes iniciativas en todo el mundo instando a los padres a hacerlo, como la exitosa campaña estadounidense Reach Of & Read, promovida por los pediatras Barry Zuckerman y Perri Klaus; el proyecto italiano Nati per leggere, y el exitoso programa Bring Me A Book que Judy Koch implantó en California y China.