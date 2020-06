Gran parte de nuestro sentido de un mundo visual colorido es probablemente construido por nuestro cerebro

Según un nuevo estudio de Dartmouth en colaboración con Amherst College revela que las personas son conscientes del color de una forma sorprendentemente limitada en su visión periférica. Los hallazgos se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para evaluar la conciencia visual del color, los investigadores utilizaron pantallas de realidad virtual montadas en la cabeza instaladas con rastreadores de ojos.

Entornos virtuales

Los entornos virtuales incluyeron recorridos por sitios históricos, un espectáculo de baile callejero o un ensayo sinfónico, donde los observadores podían explorar sus alrededores simplemente moviendo la cabeza.

Con la herramienta de seguimiento ocular, los investigadores sabían exactamente dónde miraba un observador en todo momento en la escena y podían hacer cambios sistemáticos en el entorno visual para que solo las áreas donde la persona miraba estuvieran en color. El resto de la escena en la periferia estaba desaturada de modo que no tenía color y era solo en blanco y negro.

Después de una serie de ensayos, se hizo una serie de preguntas a los observadores para evaluar si notaron la falta de color en su periferia.

Cuando los investigadores eliminaron la mayor parte del color en la periferia, la mayoría de las personas no se dieron cuenta. Los participantes se sorprendieron al descubrir más tarde que no habían notado la periferia desaturada, después de que se les mostraron los cambios que se hicieron en una escena virtual que acababan de explorar.

Según la autora principal, Caroline Robertson, profesora asistente de ciencias psicológicas y cerebrales en Dartmouth: