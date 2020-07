La felicidad de los estadounidenses ha alcanzado nuevos mínimos históricos en las últimas semanas

Una herramienta que analiza los tuits y un estudio de investigadores de la Universidad de Chicago sugiere que estamos viviendo en tiempos históricamente infelices.

Los investigadores describieron las dos semanas posteriores al 26 de mayo como las 'más tristes' en Twitter.

Chris Danforth y Peter Dodds, ambos matemáticos de la Universidad de Vermont en Burlington, rastrean la relativa felicidad o tristeza de Twitter en varios idiomas diferentes utilizando una herramienta llamada hedonómetro.

Desarrollada en 2008, la herramienta analiza un 10% de tuits muestreados al azar en un idioma determinado cada día. Compara las palabras en los tuits con una base de datos de más de 10 000 palabras que un grupo de 50 personas calificó en una escala de feliz (9) a triste (1), según el sitio web de la herramienta.

Los investigadores advirtieron una gran caída sostenida en la felicidad en Twitter en inglés a mediados de marzo, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó a intensificarse en los Estados Unidos. Luego, el 25 de mayo, el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, mató a George Floyd, lo que provocó protestas contra la brutalidad policial en todos los estados y provocó una avalancha de activismo e ira online.

En los días siguientes, el hedonómetro registró su lectura más negativa: el 'día más triste en la historia de Twitter', afirmaron los investigadores en un tuit:

A new all-time low for the Hedonometer, as happiness levels continue to drop in the days after George Floyd’s murder.



Lower than the shock of the coronavirus pandemic.



Lower than the mass shooting in Las Vegas in 2017. pic.twitter.com/39fEgce4cu