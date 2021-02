Dime qué música te gusta y te diré qué personalidad tienes o cómo escuchas la música (en Spotify)

No se han realizado muchos estudios para cuantificar la relación que pudiera existir entre la personalidad y las preferencias musicales. De hecho, un metaanálisis reciente parecía poner en duda que la relación fuera muy fuerte.

Sin embargo, mediante el uso de técnicas más modernas y una comprensión más amplia del gusto musical, se sugiere en un estudio reciente publicado en Social Psychological and Personality Science que las preferencias musicales pueden reflejar los rasgos de personalidad de los Cinco Grandes.

Los Cinco Grandes

Los estudios previos sobre la música y la personalidad tienen limitaciones al no poder medir completamente los hábitos de escucha, porque se basan en preferencias autoinformadas y muestras pequeñas.

Sin embargo, en el presente estudio se solicitó a varios usuarios de Spotify que participaran mostrando sus hábitos de escucha durante tres meses, incluida información sobre los géneros y estados de ánimo de la música que escuchaban.

Para obtener una imagen más completa, se formularon algunas preguntas para construir una comprensión más matizada: ¿Descubres música nueva o escuchas viejos favoritos? ¿Son diversos tus gustos? ¿Tiene hábitos de escucha habituales?

Junto a estas medidas, se pidió a los participantes del estudio que completaran el Inventario de los Cinco Grandes, un cuestionario de 44 ítems que mide los cinco rasgos de personalidad:

Apertura a la experiencia ( inventivo / curioso vs. consistente / cauteloso )

( inventivo / curioso vs. consistente / cauteloso ) Conciencia ( eficiente / organizado vs. extravagante / descuidado )

( eficiente / organizado vs. extravagante / descuidado ) Extraversión ( sociable / enérgico vs. solitario / reservado )

( sociable / enérgico vs. solitario / reservado ) Amabilidad ( amigable / compasivo vs. desafiante / insensible )

( amigable / compasivo vs. desafiante / insensible ) Neuroticismo ( susceptible / nervioso vs. resistente / seguro)

Para comprender cómo estos puntajes de personalidad se relacionan con las preferencias musicales, se entrenó un modelo de aprendizaje automático para predecir la personalidad de alguien usando solo sus preferencias e información demográfica.

Aquellos que se autoevaluaron como más 'abiertos a nuevas experiencias' tendían a escuchar más música clásica, afropop o 'sentimental' (por ejemplo, 'Freddie Freeloader' de Miles Davis, 'April Come She Will' de Simon & Garfunkel). Escuchar música blues o 'melancólica' (por ejemplo, 'Take Care' de Drake, 'Karma Police' de Radiohead) tiene una relación inversa con la autoevaluación de la 'estabilidad emocional', mientras que las personas que escuchan Death Metal o música 'agresiva' (por ejemplo, 'Boss' de Lil Pump, 'Last Resort' de Papa Roach) tienden a tener menos autoevaluaciones 'agradables', mientras que las personas que escuchan Jazz o Country tienen más.

Las personas cuyos resultados los identificaron como extrovertidos tendieron a escuchar más las listas de reproducción de los demás, lo que podría indicar una mayor confianza en las sugerencias musicales de sus redes sociales. Los introvertidos autoevaluados, por otro lado, tendían a profundizar en el catálogo de un artista, escuchando más pistas de cada artista que descubrían.