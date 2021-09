Cuatro máximas generales de Bertrand Russell de 'La conquista de la felicidad' que no deberías olvidar nunca

Benjamin Franklin decía que los diamantes eran extremadamente duros, «como el acero o el intentar conocerse a uno mismo». Tenía razón, porque nos damos demasiada importancia, por un lado, y consideramos una traición a la coherencia el cambiar de opinión. No importa que el mundo sea complejo y cambiante: nuestras opiniones deben ser fijas y simples, acaso aforísticas.

Por ello, vale la pena rescatar las enseñanzas de los clásicos. A continuación, cuatro máximas generales de Bertrand Russell en La conquista de la felicidad para tatuarse en el cerebro, la piel donde las cicatrices incluso más festivas tienen mayor significado.

Todos conocemos a ese tipo de persona, hombre o mujer, que, según sus propias explicaciones, es víctima constante de ingratitudes, malos tratos y traiciones. A menudo, las personas de esta clase resultan muy creíbles y se ganan las simpatías de los que no las conocen desde hace mucho. Por regla general, no hay nada inherentemente inverosímil en cada historia que cuentan. Es indudable que a veces se dan las clases de malos tratos de las que ellos se quejan. Lo que acaba por despertar las sospechas del oyente es la multitud de malas personas que el sufridor ha tenido la desgracia de encontrar. Según la ley de probabilidades, las diferentes personas que viven en una determinada sociedad sufrirán, a lo largo de su vida, más o menos la misma cantidad de malos tratos. Si una persona de cierto ambiente asegura ser víctima de un maltrato universal, lo más probable es que la causa esté en ella misma, y que o bien se imagina afrentas que en realidad no ha sufrido, o bien se comporta inconscientemente de tal manera que provoca una irritación incontrolable.