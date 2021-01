Cuando ovulan, las mujeres blancas muestran actitudes más negativas hacia los afroamericanos (y ven más blanco a Barack Obama)

"La alemania nazi tenía las leyes más estrictas del mundo en lo que se refiere al tratamiento digno de los animales y a la aplicación de la eutanasia. Los perros murieron con mucho mejor sufrimiento que sus dueños", cuenta Boria Sax en Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the Holocaust, lo que pone en evidencia hasta qué punto somos tribalistas: los nazis asesinaron, junto a sus dueños, a "perros judíos" supuestamente contaminados.

Es decir, que consideraban a los judíos tan pernicioso que incluso se contagiaba a los animales o las cosas. Tamaño grado de tribalismo etnográfico no puede ser solamente cultural: naturalmente, aflora de nuestra biología. Por eso, según el ciclo hormonal de una mujer, puede ser más o menos acentuado.

Ovulación y racismo

Cuando están ovulando, las mujeres blancas muestran actitudes más negativas hacia los hombres afroamericanos (y ven más blanco a Barack Obama). Es decir, que la intensidad de nuestro tribalismo, nuestro racismo y nuestra xenofobia también están modulados por nuestras hormonas.

La primera asunción parte de un estudio realizado por Carlos Navarrete, de la Universidad Estatal de Michigan. Esto sucede, en parte, porque al estar ovulando, sus áreas faciales fusiformes respnden más ante las caras, mientras que la corteza prefrontal ventromedial responde más a las caras de los hombres en particular.

En un estudio posterior, se examinaron aspectos similares que tenían que ver con una persona en particular: Barack Obama durante la campaña de 2008. A los participantes en el estudio se les presentaron diversas muestras de tonalidades de marrón para preguntarles cuál de ellas encajaba más con el color de piel de Obama. Y, tal y como explica Robert Sapolsky en su libro Compórtate:

Era mucho más probable que las mujeres que lo veían más blanco le votaran en la época en la que ovulaban; las que lo veían más negro mostraban justo lo contrario. Hay que decir que estos son efectos efectos pequeños. La elegibilidad depende del cristal con el que se mire (y del estado hormonal del observador).

Debido, pues, a ese claro sustrato biológico, todos somos racistas, clasistas y discriminadores... pero menos que antes, porque nuestras instuticiones, leyes y códigos morales nos refrenan: