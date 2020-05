Que el COVID-19 no te impida ir a un museo: ahora puedes descargar 1,9 millones de imágenes gratuitas del Museo Británico

Hasta ahora ya se podían ver online muchas imágenes del Museo Británico, pero en tiempos de confinamiento se agradece que haya un aumento sustancial de la oferta: se ha incluido 280 000 imágenes Creative Commons, lo que sumado a lo disponible alcanza las 1,9 millones de imágenes.

Todas estas fotografías se pueden descargar, adaptar y usar de forma gratuita con fines no comerciales, siempre que se acredite al museo. Y, por primera vez desde el lanzamiento del catálogo online en 2007, los usuarios pueden explorar los 4,5 millones de objetos digitalizados hasta la fecha en teléfonos móviles y tabletas.

El plan del museo para aumentar su presencia digital no es nuevo. De hecho, este lanzamiento exacto se planeó originalmente para finales de este año. Aún así, impulsado por cierres y cancelaciones en todo el mundo, el equipo de la institución decidió presentar las nuevas imágenes con mucha anticipación con la esperanza de brindar consuelo cultural a quienes se refugian en sus hogares.

Permitir que el público descargue y transforme imágenes permite a los usuarios interactuar más plenamente con los artefactos del museo, convirtiéndolos en participantes en la creación de la historia cultural.

Today we’re excited to launch a major revamp of our Collection online! 🏛📲



We’ve been working extra hard to bring you this update early so you can #MuseumFromHome even better than before.



Access the collection digitally wherever you are: https://t.co/a2CPohwarP pic.twitter.com/py0ppV4ktV