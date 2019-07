La solución más eficaz y económica para combatir el calentamiento global: plantar árboles en el equivalente al área de EEUU

Las seis naciones con más espacio para nuevos árboles son Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil y China. Todas ellas deberían acoger la plantación masiva de árboles.

Porque esa sería la forma más eficaz y barata de revertir el calentamiento global, según un nuevo estudio: plantar nada menos que 1 billón de árboles en 9 millones de kilómetros cuadrados.

El estudio calculó que a lo largo de varias décadas, esos nuevos árboles podrían absorber cerca de 830.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que atrapa el calor de la atmósfera. Eso es más o menos la contaminación de carbono que los humanos han arrojado en los últimos 25 años.

Gran parte de ese beneficio lo notaríamos rápidamente porque los árboles eliminan más carbono del aire cuando son más jóvenes.

Los investigadores utilizaron Google Earth para ver qué áreas podrían albergar más árboles y dejar espacio para las personas y los cultivos. El autor principal, Jean-Francois Bastin, estimó que hay espacio para al menos 1 billón más de árboles, pero podrían ser hasta 1,5 billones. Ello reduciría las emisiones en un 25 %.

Sin duda, sería una operación gigantesca de plantación de árboles, y eso no debería ser cortapisa para tratar de reducir las emisiones actuales. Pero si se llevara a cabo el plan, sin duda obtendríamos beneficios rápidos y directos.

Es lo que sostiene Tom Crowther, profesor en el Laboratorio Crowther, un grupo de investigación con sede en la Escuela Politécnica de Zúrich:

Todas las demás soluciones al cambio climático requieren que cambiemos nuestro comportamiento, o necesitamos una decisión de arriba hacia abajo de parte de un político que puede o no creer en el cambio climático, o es un descubrimiento científico que aún no tenemos. Esta no es solo nuestra solución más poderosa, es una en la que todos podemos involucrarnos.