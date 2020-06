Los rayos más espectaculares que se han identificado: más de 16 segundos de duración y más 700 kilómetros de longitud

Cada día caen en la Tierra más de 17 millones de rayos; 200 por segundo. Un relámpago es una descarga eléctrica de hasta 30 millones de voltios, suficiente para proveer de luz a una ciudad de 200 000 habitantes durante un minuto. Alcanza una temperatura cinco veces mayor que la temperatura de la superficie del Sol: 30 000 ºC.

Todo esto el promedio. Porque hay rayos mucho más espectaculares. El récord, en ese sentido, lo han obtenido dos rayos caídos en Brasil y Argentina.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha establecido dos nuevos récords mundiales para la mayor distancia y duración reportadas para un rayo, respectivamente, en Brasil y Argentina. Superan en más del doble los valores anteriores medidos en Estados Unidos y Francia.

WMO has recognized 2 new world records for a single #lightning #megaflash

Longest distance: 709 km (440.6 miles), #Brazil, 31.10.2018

Longest duration 16.7 seconds, #Argentina, 4.3.2019

DOUBLE the previous records

Verified with new satellite lightning imagery technology pic.twitter.com/DfG9NUrjEl